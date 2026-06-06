開催：2026.6.6 会場：ターゲット・フィールド 結果：[ツインズ] 5 - 3 [ロイヤルズ] MLBの試合が6日に行われ、ターゲット・フィールドでツインズとロイヤルズが対戦した。 ツインズの先発投手はゼビー・マシューズ、対するロイヤルズの先発投手はマイケル・ワカで試合は開始した。 1回表、3番 ビンセント・パスクアンティノ 4球目を打ってライトへのタイムリーツーベ}