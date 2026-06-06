内田篤人は信じている。日本女子代表の可能性を。もう一度、世界の頂点へ。JFAの公式YouTubeチャンネルの「TeamCam」が、熱いメッセージを公開した。狩野倫久監督が新たに率いる新生なでしこジャパンに、元日本代表のSBがコーチとして入閣。６月６日に行なわれる国際親善試合の南アフリカ戦に向けて始動したなか、ミーティングで内田コーチが挨拶した。「こんにちは。コーチの内田です。今回、声をかけていただきました。その