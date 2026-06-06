【その他の画像・動画等を元記事で観る】 磯村勇斗とAぇ! group末澤誠也がW主演を務める映画『mentor』（10月16日公開）の場面写真が初解禁となった。 ■対照的なふたりの現在を赤裸々に映した場面写真が公開 本作は、過去に囚われたまま大人になったふたりの青年と、彼らの運命を静かに、しかし確実に狂わせていく“メンター”の存在を描く新感覚エンターテインメント。 少年時代に起こしてしまった花火遊び