バレーボールの「ネーションズリーグ（VNL）」は5日（日本時間6日）、カナダ・ケベックシティでプール1第1週が行われ、世界ランキング5位の女子日本代表は同16位のウクライナ代表と対戦。セットカウント3－1（25－20、16－25、25－16、25－20）で勝利し、2連勝を飾った。 ■主力アタッカーが奮闘 前回大会4位の日本は、フェルハト・アクバシュ監督率いる