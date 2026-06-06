2026年6月5日、中国のSNS・小紅書（RED）にこのほど、「鬼滅の刃」に登場するサイコロステーキ先輩の動画が投稿され、中国のネットユーザーの反響を呼んでいる。サイコロステーキ先輩とは、「鬼滅の刃 那田蜘蛛山編」に登場した無名の鬼殺隊士を指すネット上の愛称。下弦の伍の階級を持つ鬼・累を前に「こんなガキの鬼なら俺でも殺れるぜ」と言い放ち、竈門炭治郎にも「おまえは引っ込んでろ」「俺は安全に出世したいんだよ」と大