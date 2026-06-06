「全米女子オープン選手権・２日目」（５日、リビエラＣＣ＝パー７１）首位と２打差の３位タイでスタートした渋野日向子は３バーディー３ボギーのイーブンでラウンド。トップと１打差の３位タイで決勝ラウンドに進出した。前半でスコアを一つ伸ばした渋野。だが後半は我慢のゴルフが続いた。バーディーは無い中、大崩れすることなく１ボギーでまとめた渋野。優勝圏内で決勝ラウンドを迎えることになる。世界ランキング１位