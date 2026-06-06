NBA決勝第2戦、スパーズ戦で喜ぶニックスのカールアンソニー・タウンズ（右）＝5日、サンアントニオ（NBAE提供・ゲッティ＝共同）【サンアントニオ（米テキサス州）共同】米プロバスケットボールNBAの王者を決めるNBA決勝（7回戦制）第2戦は5日、テキサス州サンアントニオで行われ、東カンファレンス覇者のニックスが西を制したスパーズに105―104で競り勝って2連勝した。ニックスはタウンズの21点を筆頭に5人が2桁得点。スパ