［ケアラーの風景］支援者たち＜１＞全国の市区町村で初めて「ケアラー支援条例」を制定するなど、ケアラー支援に力を入れる北海道栗山町。栗山町社会福祉協議会ケアラー支援室参与の吉田義人さん（７７）は、推進役の一人として、ケアラーの心身の状態を評価するアセスメントを導入した。課題解決に有効な指標として、他の自治体の注目も集める。（山田朋代）「お変わりはないですか」。町社協のケアラー支援専門員、高橋みは