X更新フィギュアスケートでプロに転向した「りくりゅう」こと三浦璃来さん・木原龍一さんの2人がプロデュースするアイスショー「THE DESTINY」（7月31日〜8月2日）の出演スケーター第1弾が5日、発表された。その豪華メンバーに米名物記者ジャッキー・ウォン氏がXで反応した。日本時間5日正午だった情報解禁から1時間後、「これはクレイジーな顔ぶれ！」と驚きを記した。「THE DESTINY」にはミラノ・コルティナ五輪フィギュアスケ