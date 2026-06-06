「うちの子は才能がある」と豪語する長男のお嫁さん。何かと教育費の援助を頼ってくるけれど、孫の本心は！？ 筆者の知り合いのマダムE子さんが実際に体験した嫁エピソードをご紹介します。 教育熱心な長男のお嫁さん 長男のお嫁さんは、一人息子の教育にとても熱心。 「この子、才能あるんです」が口癖で、個別指導、思考力講座、オンライン英語などにせっせと通わせています。 「今伸ばしてあげないと、もったい