この夏注目のショートパンツやハーフパンツ。大人の女性にとっては「子どもっぽく見えるのでは」と、ハードルを感じるアイテムでもあります。今シーズンは、そんな悩みを払拭する、膝下丈の絶妙なバランスや上質な素材感にこだわった大人仕様のデザインが豊富に揃っています。 【ロンハーマン】キャッチーなデザインでコーディネイトの主役に 「ストライプショートパンツ