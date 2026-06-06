STV札幌テレビの竹井愛乃アナウンサーが6日、自身のインスタグラムラムを更新。「先日、北海道警察の交通安全アドバイザーに就任しました！」と報告した。 【写真】いえいえ、字もお上手ですよボートに書かれたメッセージを手に笑顔 「1年間、テレビやラジオなどのメディアを通して、正しい交通ルールや命を守るための行動を呼びかけていきます」と抱負をつづり、「交通安全メッセー