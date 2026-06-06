【全米女子オープン】第2日【もっと読む】日本勢23人が挑む全米女子オープン 松山英樹24年VのリビエラCCに潜む“難芝の罠”長いこと期待を裏切り続けても、メジャーになると別人のようなゴルフをするのが渋野日向子（27）だ。一昨年も今大会前はさっぱりだったが、終わってみれば優勝した笹生優花（24）に次ぐ単独2位。その勢いで全米女子プロも7位タイと健闘。昨年も全く見せ場なくこの大会を迎えたが、最終日は優勝を争いフ