メッシのスパイクが公開されたアルゼンチン代表FWリオネル・メッシが北中米ワールドカップ（W杯）で着用する特別デザインのスパイクが発表され、ファンからは「デザイン好き」と反響を呼んでいる。6月24日に39歳を迎えるメッシは2006年のドイツW杯から6大会連続のW杯となり、出場すれば史上初の快挙となる。そしてアルゼンチンの連覇という偉業も懸かるなか、メッシ個人としてもW杯通算得点で元ドイツ代表FWミロスラフ・クロー