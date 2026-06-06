プロボクシング元ＷＢＣ世界ミニマム級王者の重岡優大氏（２９）が、６日に愛知県国際展示場で行われた興行「３１５０ＦＩＧＨＴ１０」で、自身が熊本市内で経営しているカフェ「Ｓｈｉｎｏｎｏｍｅｃｏｆｆｅｅ」を出店。優大氏が思いを込めて淹れたコーヒーを求めて、ボクシングファンが行列を作った。優大氏は会場に到着すると、リングに上がりシャドーボクシング。「やばい、マジ試合がしたくなった。（現役最後の対戦