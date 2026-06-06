◆ファーム・リーグ中日―巨人（６日・ナゴヤ）午後０時３０分から試合が始まり、巨人は１番に小浜、２番に鈴木大が入っている。２軍降格後６戦連続安打中の浅野は「６番・右翼」。先発はマタが務めている。スタメンは以下の通り。【巨人】１番・遊撃小浜２番・中堅鈴木大３番・一塁三塚４番・三塁リチャード５番・ＤＨ若林６番・右翼浅野７番・左翼岡田８番・捕手山瀬９番・二塁中田投