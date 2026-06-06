女優の三田寛子が、６日までに自身のＳＮＳを更新。息子で歌舞伎俳優の中村橋之助の新妻で元乃木坂４６の女優・能條愛未との２ショットを披露した。インスタグラムに「ひまわりの様なかわいいお嫁さんが歌舞伎役者の妻として初めての初日を迎えました」と書き出すと、和服姿で能條と並んだ２ショットをアップ。「今日は橋之助が『仮名手本忠臣蔵』五、六段目の勘平という大役を初役でつとめる公演知らない世界知っていて