◆米大リーグドジャース―エンゼルス（５日、米カリフォルニア州ロサンゼルス＝ドジャースタジアム）ドジャース・佐々木朗希投手（２４）が５日（日本時間６日）、本拠地・エンゼルス戦に先発し、７回２安打無失点の好投を見せた。メジャー移籍後最速となる１００・６マイル（約１６１・９キロ）を計測。トラウトからの２Ｋを含む自己新１０奪三振と、圧巻の投球を見せ、本拠地ファンは総立ちとなって拍手でたたえた。だが打