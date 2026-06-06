◆米女子プロゴルフツアーメジャー第２戦全米女子オープン第２日（５日、カリフォルニア州リビエラＣＣ＝６６９９ヤード、パー７１）第２ラウンドが行われ、４２位で出た山下美夢有（花王）は４バーディー、４ボギーの７１で回り、通算１オーバーの２２位に浮上した。「前半でバーディーを取れたので流れは良かったけど、後半に入って落とす展開になってしまった。耐えたかったけど、練習通りのスイングができていなかった