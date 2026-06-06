◇ナ・リーグカージナルス10―3レッズ（2026年6月5日セントルイス）昨年10月に両かかとの手術を受けたカージナルスのラーズ・ヌートバー外野手（28）が4日（日本時間5日）、レッズ戦でメジャー復帰を果たした。「1番・左翼」でスタメン出場し、適時二塁打など6打数2安打1打点でチームの逆転勝利に貢献した。3点を先制された直後の初回は先頭打者で遊撃内野安打。6回1死一塁ではマクスウェルの99・4マイル（約160・0キ