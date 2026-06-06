俳優・磯村勇斗とAぇ! groupの末澤誠也がW主演を務める映画『mentor』（10月16日公開）の場面写真が初公開された。生々しい人間の業や心模様を容赦なく描き、観るものの感情をジェットコースターのごとく振り回していく吉田恵輔監督（※吉＝つちよし）作品ならではの世界観が溶け込んだシーンが収められている。【動画】笑顔が増える拓海（末澤）と、不安定さが増す龍之介（磯村）、表情を失くす埜本（綾野）の静かな狂気が映し