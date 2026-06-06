2026年4月、インターネットサービス大手のはてなが、最大約11億円の資金が会社の口座から外部に流出したと公表した。同社が1年かけて稼ぐ営業利益（約1.4億円）で換算すれば、およそ8年分にあたる金額が、たった2日のあいだに口座から消えたことになる。 驚くべきは、はてなの公表内容を見る限り、コンピューターウイルスもサイバー攻撃らしい不正アクセスも使われていないことだ。会社の従業員が