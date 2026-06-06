歌手の和田アキ子（76）が6日、パーソナリティーを務めるニッポン放送「ゴッドアフタヌーンアッコのいいかげんに1000回」（土曜前11・00）に出演。11日開幕のサッカーW杯北中米大会を前に、リスナーに呼びかけた。オープニングトーク中、サッカーW杯北中米大会について言及。「何となく見る側にしてみれば、いい時間帯ですよ。夜中とか、あまりにも早朝とかじゃなくて。これは楽しみですよ」と期待を寄せた和田。「本当に、