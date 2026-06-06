リリー・フランキー（62）が6日、東京・TOHOシネマズ日比谷で行われた、片山友希（29）の初主演映画「FUJIKO」（木村太一監督）公開記念舞台あいさつに登壇。片山演じる主人公のしゅうとめを演じたYOU（61）と、母を演じた岸本加世子（65）の、大ゲンカのシーンを“平成のババアのケンカ名シーン”“ババアファイトクラブ”と評し、場内を笑わせた。「FUJIKO」は、木村太一監督が自身の母の半生を映画化した作品で、MEGUMI（44）が