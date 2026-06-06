整理収納アドバイザーのhanaです。ふるさと納税の返礼品というと、お肉や果物等の食品が人気ですよね。でも実は、毎日の暮らしに役立つキッチン用品も充実しています。ただし、便利そう！だけで増やすと、収納場所を圧迫することも。そこで今回は、整理収納のプロ目線で選ぶ、キッチンが整う返礼品を3つ紹介します。【詳細】他の記事はこちら「重ねられる食器」で食器棚をすっきり使いやすく食器は、ふるさと納税の返礼品の中でも