おうちでカフェ気分を味わいたい日にぴったりなのが、ホットケーキミックスで作るチョコバナナクレープです。難しそうに見えるクレープも、ホットケーキミックスを使うととっても簡単♪思い立ったらすぐできる手軽さも魅力ですよ。今回は、お菓子作り初心者の方にも失敗しにくく、美味しく仕上がるコツをご紹介します。【詳細】他の記事はこちらもっちりチョコバナナクレープを作るのにかかる時間約33分もっちりチョコバナナクレー