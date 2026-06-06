家具の組み立てやちょっとした修理など、日常で工具が必要なシーンって意外とありますよね。ただ、たくさんの工具を揃えるのは大変だし、収納するスペースもない…。そんな悩みを解消してくれる便利な工具をダイソーで発見しました！1つで6役こなす優秀なラジオペンチ。700円とややお高めですが買って良かったです！【詳細】他の記事はこちら商品情報商品名：多機能ラジオペンチ価格：￥770（税込）販売ショップ：ダイソーJANコー