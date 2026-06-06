大阪・新今宮の街ナカホテル「OMO7大阪 by 星野リゾート」。"なにわラグジュアリー"を合言葉に、笑いとおせっかいが詰まった大阪らしいおもてなしが魅力。都会に広がる緑のガーデンや個性派客室、だし香る朝食に街歩き体験、さらに夏限定の遊び心あふれるイベントまで…♡大阪を遊び尽くす魅力をご紹介します！【詳細】他の記事はこちら「OMO7大阪」ってどんなホテル？"なにわラグジュアリー"を体感出典：OMO7大阪新今宮駅の