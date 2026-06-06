プールやジムに通っていると、水中メガネの保管方法に意外と悩むことがあります。購入時のケースを使い続けていると、出し入れしづらかったり、水が残りやすかったりすることも。ダイソーにあるシリコーンタイプの専用ケースは、やわらかい素材で開閉がしやすく、ゴーグルを傷や擦れから守りながら保管できるのが便利です。【詳細】他の記事はこちら商品情報商品名：水中メガネケース価格：￥330（税込）販売ショップ：ダイソーJAN