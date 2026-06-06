セリアをパトロールしていると、韓国の土鍋風食器が売られていて驚きました！ポリプロピレン製で軽くて扱いやすく、気軽に使えるのがGOOD。本物の韓国風土鍋のように調理はできませんが、盛り付けるだけで雰囲気を存分に楽しめますよ！保温性がないので、猫舌さんにも使いやすくておすすめです。【詳細】他の記事はこちら商品情報商品名：韓国土鍋風食器 15.3cm価格：￥110（税込）サイズ（約）：直径15.3×高さ7.2cm販売ショップ