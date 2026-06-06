島本の安定感あるピッチングが光る（C）産経新聞社日本ハムは6月5日のヤクルト戦（神宮）に延長戦の末に3−1と勝利。相手先発左腕の山野太一が9回3安打1失点と力投を見せ、打線も攻めあぐねる中、延長11回に入り先頭の水野達稀が抑えのホセ・キハダから決勝の右越えソロを放った。【動画】「意味わからん肩」「バグってる笑」とファン驚愕日本ハム26歳が見せたエグいバックホームを見るチームは2連勝で5割復帰を果たしたが