きのう夜、愛知県安城市で「刃物で刺された」と通報があり、男性が病院に運ばれました。その後、現場近くのアパートで火事があり、警察は放火の疑いで逮捕したブラジル国籍の男の関連を調べています。 【写真を見る】「従業員同士、刃物で腹を刺された」 愛知・安城市の事業所で殺人未遂事件 近くのアパートを放火した疑いで逮捕されたブラジル国籍の58歳男が関与か 警察などによりますと、きのう午後9時50分ごろ、