「４番・サード長嶋」の出発点ともいえる日が、故郷・佐倉市で再現された。昨年の６月３日に８９歳で亡くなった長嶋茂雄さんの一周忌と母校・佐倉高野球部の創設１３０周年に合わせ、６日に追悼記念試合が行われた。対戦相手は１９５３年８月１日の南関東大会で高校３年の長嶋さんが公式戦初本塁打を打った相手である埼玉県立熊谷高が選ばれ、両校はこの試合以来、７３年ぶりに対戦した。試合前に行われた式典では「明るく楽しい