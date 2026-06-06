俳優のリリー・フランキーが６日、都内で映画「ＦＵＪＩＫＯ」（木村太一監督）の公開記念舞台あいさつに女優の岸本加世子、ＹＯＵらと出席した。シングルマザーとして波乱万丈の人生を送った木村監督の母を描いた作品。リリーは、主人公・富士子が保険営業で出会う男性・佐々木を演じた。この日は黒一色の衣装に身を包んで登場し「一応、ビジュアル系と占い好きなおばあさんというテーマで来た」とコーディネートを説明。た