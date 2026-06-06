◆女子プロゴルフツアーヨネックスレディス第２日（６日、新潟・ヨネックスＣＣ＝６４８３ヤード、パー７２）最終組は前半を終了した。ツアー１勝の木戸愛（めぐみ、日本ケアサプライ）、同２勝の川岸史果（加賀電子）、初勝利を狙う福山恵梨（松辰）、中沢瑠来（るな、ゴルフ５）の４人が通算４アンダーで首位に並ぶ。３６歳の木戸は２０１２年のサマンサタバサレディース以来、ツアー史上最長となる１４年ぶりのブランク