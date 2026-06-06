気象庁気象庁は6日、日本の南に延びる前線や低気圧の影響で大気の状態が不安定になり、南西諸島と西日本で大雨となる所があるとして、土砂災害や河川の増水などに警戒するよう呼びかけた。気象庁によると、前線の南側に、南シナ海からの熱帯低気圧が持ち込んだ暖湿気が流れ込んでおり、南西諸島付近では前線の活動が活発となっている。前線上の低気圧は7日の日中に九州南部を通過し、8日にかけて本州の南岸を東寄りに進む見込