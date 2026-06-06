11日開幕のサッカーW杯北中米大会に臨む日本代表は5日（日本時間6日）、事前合宿地のメキシコ・モンテレイで全体練習を行い、冒頭の約15分間を報道陣に公開した。サポートプレーヤーとして同行が決まったDF吉田麻也（ギャラクシー）は、この日から再合流した。先月31日の壮行試合アイスランド戦までの1週間限定で代表復帰を果たし、先発した同戦で花道をつくられて交代した前主将。自宅にあるロサンゼルスに一度戻り、わずか6