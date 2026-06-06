お風呂上がりに換気扇を回し続けるべきか、それとも電気代を節約するためにこまめに消すべきか、夫婦や家族間で意見が分かれることは珍しくありません。特に「24時間つけっぱなし」という言葉だけを聞くと、電気代への影響が心配になるものです。 この記事では、浴室換気扇を24時間回した場合の電気代を具体的な数字で確認しながら、湿気やカビが住宅に与える影響についても分かりやすく解説します。 1ヶ月つけっぱ