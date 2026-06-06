米歌手テイラー・スウィフト（３６）と婚約者でアメリカンフットボールのスーパースター、トラヴィス・ケルシー（３６）が来月３日、ニューヨークのマディソン・スクエア・ガーデン（ＭＳＧ）で１０００人以上を招待し、超ド派手な結婚式を挙げることが分かった。米ニュースサイト「ＴＭＺ」が５日伝えた。ＴＭＺによると、世界的にも有名な同アリーナでの挙式には、１１００〜１２００人の参列者を予定しているが、テイラーと