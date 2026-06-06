俳優イ・ジョンソクがイタリアでベビー服やダイヤモンド、純金のネックレスなど、高価なプレゼントをスタッフに贈る姿を見せ、驚きを誘った。去る6月4日、イ・ジョンソクは自身のYouTubeチャンネルに「イ・ジョンソクのイタリア浪漫探訪記2」（原題）というタイトルの動画を公開した。【画像】イ・ジョンソク、IUに10年間片想い？ 動画には、イ・ジョンソクがファッション誌撮影のためにイタリア・フィレンツェを訪れた姿が収めら