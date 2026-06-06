【モデルプレス＝2026/06/06】なにわ男子の高橋恭平が6日、都内で行われた映画『山口くんはワルくない』公開記念舞台挨拶に、女優の高橋ひかる（※「高」は正式には「はしごだか」）、俳優の岩瀬洋志、守屋健太郎監督とともに登壇。共演した岩瀬の魅力を熱弁する場面があった。【写真】高橋恭平の新ヘアスタイル◆高橋恭平、岩瀬洋志をひとりじめ希望本作の「ひとりじめしたくなる、山口くん」にちなんで、キャスト3人が「“ひとり