国や世代を問わず、世界中をときめかせるピクサー作品をこよなく愛する映画ライターのよしひろまさみちさんが、常に新しい創造を続けるピクサーの魅力を語り尽くします。ジョブズが掲げた理念がピクサーの創造の原点長編1作目の『トイ・ストーリー』が日本で公開された’96年、「アニメ映画の概念が変わるすごい作品がある」と聞き、すぐに試写へ行きました。当時、フル3DCGで作ったアニメを劇場公開したのは世界初。以来ピクサー