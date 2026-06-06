東京ミルクチーズ工場から、初夏にぴったりな期間限定スイーツ「ミルクチーズケーキメロン」が登場♡2026年6月1日（月）から6月30日（火）まで、海老名SA限定で販売されています。北海道製マスカルポーネと静岡県産クラウンメロンを使用した贅沢な味わいは、この季節だけのお楽しみ。ミルクとチーズ、メロンが織りなす特別なハーモニーを堪能できる注目商品をご紹介します♪