NPB(日本野球機構)は6日の公示を発表。ソフトバンクは前田悠伍投手を1軍登録し、山本祐大選手の登録を抹消しました。プロ3年目の前田投手は前回5月24日の日本ハム戦で先発し、初回に満塁弾を浴び4失点。4回にノーアウトから2者連続四球を与えたところで途中降板となり、翌25日には登録を抹消されました。今季はここまで1軍で4試合に先発し、防御率3.50、2勝0敗の成績を残しています。抹消された山本選手は移籍後ここまで14試合に出