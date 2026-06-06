歌手の小林幸子さんが、自身のSNSを通じてデビュー満62年を迎えた事を報告しました。 【写真を見る】【 小林幸子 】「デビュー満62年を迎えました」デビュー時10歳当時の写真を投稿「まだまだ小林幸子は、歌っていきます！」小林さんは「2026年6月5日!!デビュー満62年を迎えました」「10歳でデビューして丸62年！」とテキストし、モノクロの写真を2点投稿しました。 小林さんは「写真は、デビューのきっかけとなったTB