NMB48の元メンバーで、モデル、グラビアアイドルなど多彩に活躍する上西怜が、『SPA!デジタル写真集 上西怜「瑞々しく妖艶に」」』（扶桑社）を発売、その掲載カットの一部が公開された。 上西さんは、2001年、滋賀県生まれ。2016年にNMB48の5期生として加入。グループ在籍中にグラビア活動を開始し、多くの雑誌で表紙を飾るなど活躍し、2025年4月にグループを卒業した。2022年からは、女性ファログインして続きを読むThe post 上