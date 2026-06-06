マルチタレントの阿波みなみさんは6月4日、自身のX（旧Twitter）を更新。ダイエット1日目の姿を披露しました。【写真】阿波みなみのダイエット1日目「チワハラに遭いながらのダイエットなん？」阿波さんは「峰不二子になるまで終われません#1日目」とつづり、自身の写真を2枚載せています。1枚目は布団の上で腹筋をしている苦しそうな表情。愛犬がその上に乗って心配そうに見つめています。2枚目では愛犬が顔をペロペロとなめて