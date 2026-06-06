All Aboutが実施している「年金生活と貯金」に関するアンケートから、2026年1月16日に回答があった京都府在住63歳の投稿者のケースをご紹介します。投稿者プロフィールペンネーム：西田年齢：63歳居住地：京都府家族構成：本人、配偶者（67歳）住居形態：持ち家（戸建て）リタイア前の雇用形態：アルバイトリタイア前の年収：不明現在の預貯金：500万円リスク資産：なし支出が積み重なり月5万円ほどの赤字年金生活で貯金ができてい