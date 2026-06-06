○カージナルス10−3レッズ●＜現地時間6月5日ブッシュ・スタジアム＞セントルイス・カージナルスが本拠地での同地区3連戦を先勝。ラーズ・ヌートバー外野手（28）は「1番・左翼」でフル出場し、2安打1打点の活躍を収めた。今季初出場となったヌートバーは先発右腕シンガーに対する第1打席、カウント1-0から外角ボールゾーンのシンカーを打って遊撃への内野安打。今季初安打をきっかけにカージナルスが2点を返すと、