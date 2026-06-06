L’Arc-en-Cielの結成35周年を記念したコラボカフェ「L’Arcafe 2026 at PARCO CAFE」が、渋谷、心斎橋、名古屋のPARCOに展開する「THE GUEST CAFE BY PARCO」3店舗で期間限定で順次オープン。5月22日（金）からは東京・渋谷で始まっており、35周年の歩みを感じさせる激エモ空間が広がっている。【写真】グッズも豊富に用意！「L'Arcafe 2026 at PARCO CAFE」店内の様子■目と耳と舌で35周年を堪能1991年に、大阪で結成され